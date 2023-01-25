Жители Томска 25 января могут наблюдать на небе гало

Фото: Анна Ковалёва

В Томске местные жители вновь наблюдают необычный феномен «паргелий» - разновидность гало.

Фото: Анна Ковалёва

Напомним, что по словам астрономов, гало появляется из-за мелких частичек льдинок, от них отражается свет и рассеивается, тем самым получается такой эффект. Обычно, гало - это полный круг вокруг солнца или луны. А то, что мы видим на небе сейчас, это паргелий, один из видов гало.

Ранее также сообщалось, что россияне взбудоражены необычной новостью – сейчас в небе можно увидеть необычную комету ZTF, которая пролетает раз в тысячи лет. Журналист «КП-Томск» поговорил с томским астрономом Евгением Парфеновым и узнал, когда томичам можно будет наблюдать небесное тело и что для этого понадобится.