В Томске фура застряла на трамвайных путях

ДТП произошло вечером 24 января на Большой Подгорной улице. Фото: Telegram-канал "Регион 70"

В Томске, на Большой Подгорной улице, произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Регион-70».

«Большая Подгорная, 222. Фура застряла на трамвайных путях, движение на Черемошники закрыто для трамваев. №1 можно не ждать», - прокомментировали очевидцы происшествия.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что фура перегородила пути, предназначенные для движения трамваев в обе стороны.

Перекрыто движение трамваев в обе стороны. Фото: Telegram-канал "Регион-70" Фото: Анна Ковалёва

В комментариях к этому посту томичи дискутируют о пользе трамваев в городе. «Убрали бы уже эти трамваи и троллейбусы, постоянно какие-то проблемы. На этот бешенный бюджет проще пазики содержать», - написал один из пользователей. На это комментатору возразили другие горожане. «Трамвай - единственный транспорт, который не стоит в пробках. Тут бы забор вдоль путей», «Скорее, Розы Люксембург - это единственная улица в городе с совмещённым движением, не считая небольшой кусок на Советской. Обычно трамвай едет без пробок. В Москве уже поубирали машины с трамвайных путей, на Розы Люксембург можно хотя бы левые повороты запретить», «Трамваи нужны Томску. Нужно чистить и вовремя ремонтировать пути. Вообще было бы здорово если бы расширили трамвайную сеть до иркутского», - написали томичи.

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