Вечером 24 января пробки в Томске достигли 9 баллов

По данным сервиса "2ГИС", пробки в Томске достигли 9 баллов.

К 18 часам 24 января пробки на дорогах Томска достигли 9 баллов. Большой затор образовался на участке улицы Мичурина от пересечения с улицей Бела Куна до пересечения с улицей Новосибирская.

Затруднено движение на улицах Пушкина, 1-я Рабочая, Яковлева, Красноармейская, Елизаровых, Ломоносова, Сибирская, а также на проспектах Ленина, Фрунзе, Комсомольский и Мира.

На выезде из города наблюдается затор у Коммунального моста – на участке улицы Нахимова от Лагерного сада и на участке Московского тракта от пересечения с улицей Учебная.

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