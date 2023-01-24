Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 9:21

В томскую ОКБ поступило новое высокоэффективное оборудование за 40 миллионов рублей

В больнице установили новый ангиографический комплекс
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Облздрав

Фото: Облздрав

В областной клинической больнице запустили в работу второй ангиографический комплекс экспертного класса, стоимость которого более 40 миллионов рублей. С его помощью специалисты могут проводить высокоэффективные исследования и операции на сердце и сосудах, сообщили в облздраве.

"Оборудование стоимостью более 40 миллионов рублей позволяет хирургам проводить под рентгеновским контролем малотравматичные операции на сердце и сосудах с минимальными разрезами кожи. Рентгенхирурги уже провели несколько диагностических процедур и операций на сосудах сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью оборудования есть возможность проводить коронаграфию — малоинвазивное исследование для обнаружения серьезных проблем, либо изменений в работе сердечно-сосудистой системы. А также оборудование позволяет проводить рентгенхирургам оперативные вмешательства - стентирование при инфаркте миокарда, ангиопластика, извлечение тромбов из артерий.

Читайте также: Более 31 млн рублей было затрачено томской ОКБ на кислородное оборудование