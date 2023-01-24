В томскую ОКБ поступило новое высокоэффективное оборудование за 40 миллионов рублей

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В областной клинической больнице запустили в работу второй ангиографический комплекс экспертного класса, стоимость которого более 40 миллионов рублей. С его помощью специалисты могут проводить высокоэффективные исследования и операции на сердце и сосудах, сообщили в облздраве.

"Оборудование стоимостью более 40 миллионов рублей позволяет хирургам проводить под рентгеновским контролем малотравматичные операции на сердце и сосудах с минимальными разрезами кожи. Рентгенхирурги уже провели несколько диагностических процедур и операций на сосудах сердца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью оборудования есть возможность проводить коронаграфию — малоинвазивное исследование для обнаружения серьезных проблем, либо изменений в работе сердечно-сосудистой системы. А также оборудование позволяет проводить рентгенхирургам оперативные вмешательства - стентирование при инфаркте миокарда, ангиопластика, извлечение тромбов из артерий.

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