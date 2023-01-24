В Томской области почти 60 тысяч человек получают высшее образование

Фото: Ксения Высотина

Почти 60 тысяч студентов учится в вузах Томской области. Большинство учеников выбирали очную форму обучения, сообщают эксперты Томскстата.

Если точнее, то в регионе в университетах учится 59,4 тысяч человек и 25,6 тысяч студентов обучались в средних профессиональных образовательных организациях. Отмечается, что в средних профессиональных образовательных организациях очно учатся 86,6%, в вузах – 68,9%.

Также отмечается, что в университетах соотношение мужчин и женщин почти одинаковое: 50,7% – студентов-юношей и 49,3% - студенток.

В Томскстате добавили, что в прошлом году диплом о высшем образовании получили 9,9 тысяч выпускников, а диплом об окончании средней профессиональной образовательной организации получили 5,3 тысяч человек.