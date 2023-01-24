В Томском районе 23 января пожарные спасли из огня хозяйку дома и шесть коз

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера, 23 января, в Томском районе в селе Малиновка пожарные спасли из огня хозяйку дома и шесть коз. В результате пожара внутри квартиры обгорели стены и вещная обстановка, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"1-этажный 2-квартирный брусовой жилой дом 6х12 м. К дому с двух сторон пристроены дощатые веранды 2х2 м. По-жар произошел в квартире 6х6 м", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что в результате пожара внутри квартиры обгорели стены и вещная обстановка, частично прогорело потолочное перекрытие. Общая площадь пожара 18 кв.м. На данный момент устанавливается причина пожара.

Также уточняется, что в тушении пожара были задействованы 10 человек.