В Томске втрое больше работодателей стали платить сотрудникам ежедневно

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В Томской области втрое больше работодателей стали платить сотрудникам ежедневно. Таких вакансий в регионе насчитывается более 300, сообщают аналитики портала hh.ru.

По подсчетам исследователей, показатели по всей стране также превысили те, что фиксировали в 2021 году, но в два раза (более 30 тысяч вакансий в 2022 году).

Уточняется, что вакансии курьеров составляют 72% таких предложений, остальное - кладовщики и упаковщики, водители и промоутеры, и меньше всего продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Помимо этого, аналитики заявляют, что самой высокооплачиваемой из вышеперечисленных должностей в Томской области стал вечерний курьер, представители этой профессии зарабатывают до 139 600 рублей на руки. На втором месте - курьер по доставке легких заказов с зарплатой до 139 тысяч рублей, а на третьем - автокурьер, которому платят до 135 тысяч.