Более 200 домов в Томске капитально отремонтируют к 2023 году

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В Томской области в этом году планируется отремонтировать 226 многоквартирных домов. Общий объем финансирования оценивается в 1,27 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"План капремонта-2023 предусматривает проведение капитального ремонта в 226 домах, разработку проектно-сметной документации для 103 домов, в четырех домах ремонт планируется завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по 102 домам по итогам состоявшихся аукционов заключены договоры на сумму 632 млн. рублей. В 96 многоквартирных домах уже идет капитальный ремонт, а для 37 домов разрабатывается проектно-сметная документация.