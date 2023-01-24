В Томске начал свою работу региональный общественный штаб Комитета семей воинов Отечества

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В Томской области появился региональный общественный штаб Комитета семей воинов Отечества. В его состав вошли матери, отцы и жены военнослужащих, сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

"Пока наши военнослужащие выполняют свой долг, мы всеми силами стараемся обеспечить спокойствие и поддержку их семьям. Сегодня начал работу региональный общественный штаб Комитета семей воинов Отечества. Его поддерживает Президент и вся страна", - пишет глава области в своем блоге.

По словам Мазура, в состав штаба вошли те люди, которые каждую минуту мыслями на передовой. Это матеря, отцы и жены солдат. Помимо этого, там находятся предприниматели и общественники, которые собирают и увозят помощь военнослужащим.

Уточняется, что региональный штаб расположен по адресу: площадь Ленина, 14, кабинет 208. Телефон +7 (3822) 518-190.