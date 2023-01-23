Жителям Томска рассказали о слухах всеобщей мобилизации в России

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Уже с конца 2022 года среди томичей и других жителей России не утихают разговоры о грядущем скором возобновлении мобилизации. Сейчас в сети активно распространяются слухи о введении всеобщей мобилизации. Журналисты портала "АиФ-Томск" сообщают, что все неофициальные сообщения на сегодняшний день являются фейками. К такой информации следует относиться со здоровой осторожностью и не поддаваться панике.

Журналисты подготовили информацию о том, когда могут объявить всеобщую мобилизацию. Отмечается, что согласно закону № 31-Федерального закона, статьи № 4 «Полномочия Президента Российской Федерации», полная мобилизация в России возможна.

«В случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе», — говорится в законе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никаких мобилизационных мероприятий военкоматы не производят, а сама мобилизация была завершена. Это связано с тем, что всех тех граждан, которых требовалось призвать для службы в ВС РФ, уже удалось мобилизовать, а потребности в большем числе людей для армии нет.