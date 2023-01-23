«Ручная работа»: жители Томска массово продают игрушки «чебурашка» в интернете

Стоимость игрушек разная, от 500 до 1100 рублей. Фото: "Авито"

Вот уже как несколько недель в России идет премьера нового фильма "Чебурашка". Кинокартина набирает огромные кассовые сборы и находится на пике популярности. В связи с этим некоторые жители Томска стали продавать на "Авито" главного героя этого фильма. Игрушечный чебурашка заполонил доску объявлений в интернете. "КП-Томск" решила опубликовать часть творческих работ, которые удалось найти.

"Свой характер и свое настроение"

Фото: "Авито"

Одна из томичек самостоятельно связала маленького чебурашку на продажу. Мастерица отмечает, что каждая ее игрушка имеет свое настроение и свой характер, как и маленький зверек, который набрал популярность в 2023 году.

"Такие игрушки безопасны, связаны из качественных материалов, лёгкие и мягкие, их можно стирать. Они развивают тактильные ощущения, мелкую моторику", - пишут женщина под своим товаром.

Отмечается, что вязаный чебурашка продается за 600 рулей.

"Б/ушный чебурашка"

Фото: "Авито"

Однако не все чебурашки в интернете самодельные. Кто-то, на волне популярности фильма, решил продавать стары игрушки в виде этого зверька. Например, такого чебурашку на "Авито" можно приобрести за 1 100 рублей.

Отмечается, что данная игрушка размером 37 сантиметров уже б/у и находится у старых владельцев давно.

"Ручная работа"

Фото: "Авито"

Еще одна ручная работа расположилась среди объявлений по поиску "чебурашка". Маленький зверек небольшого размера продается за 500 рублей. Томичка, которая его связала, отмечает, что может сшить каждому заказчику индивидуального чебурашку.

"Handmade"

Фото: "Авито"

24-сантиметровый чебурашка из мягких тканей также ищет своего нового владельца на доске объявлений. Продавец предлагает за игрушку 800 рублей. Также отмечается, что работа сделана в стиле "handmade".