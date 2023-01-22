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НовостиЗдоровье22 января 2023 10:00

В Томской области выявили 24 случая заболевания COVID-19

8 жителей Томской области выздоровели от инфекции
Ксения Высотина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 января, в Томской области выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 159 038 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 8 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 523 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 729 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 41 пациент скончались, 4 021 выздоровели.