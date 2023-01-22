В Томске 21 января сгорел жилой дом и баня

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске 21 января вечером сгорел жилой дом и баня. Пожар тушили 17 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Вчера вечером в 22-39 произошло возгорание брусовой бани 2х2 метра по переулку Уральскому в городе Томске. Рядом находился бревенчатый жилой дом 10х14 метров", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что на момент прибытия первого подразделения горела баня, огонь уходил на крышу жилого дома. Пожарными было спасено три человека. Также отмечается, что в результате пожара обгорела обрешетка крыши дома по всей площади, обгорела обрешетка крыши бани, внутри бани обгорели стены.

Причина пожара устанавливается.