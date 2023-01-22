В Томской области в 2022 году урожайность зерна составила 30,8 ц/га

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В 2022 году в Томской области урожайность зерна составила 30,8 ц/га. В регионе подвели итоги производства в растениеводстве, сообщает пресс-служба администрации области.

Отмечается, что Томская область вошла в тройку лидеров в Сибири по урожайности зерновых, овощей и картофеля. Его урожайность в прошлом году составила 153,9 ц/га. В области было выкопано 118,5 тыс. тонн картофеля.

Также, по данным Росстата, в 2022 году хозяйства всех категорий Томской области намолотили 517,45 тыс. тонн зерна, урожайность составила 30,8 ц/га.

Добавляется, что валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в амбарном весе составил 452,7 тыс. тонн при средней урожайности 26,9 ц/га. Помимо этого, в регионе было намолочено 41,26 тыс. тонн рапса.