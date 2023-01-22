Житель Стрежевого был задержан после угона автомобиля

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Стрежевой местный житель был задержан в подозрении угона автомобиля. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска провели осмотр места происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. По результатам проведенного комплекса мероприятий полицейскими установлен и задержан подозреваемый в угоне автомобиля, им оказался ранее не судимый местный житель, 1970 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина в ночное время, находясь на рабочем месте в гаражном боксе, проник в салон транспортного средства, запустил двигатель ключом зажигания и покинул на автомобиле территорию предприятия. В районе лесного массива водитель не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего автомобиль застрял в сугробе. Оставив транспорт, подозреваемый покинул место происшествия.

Автомобиль уже вернули владельцу, а следователи возбудили уголовное дело.