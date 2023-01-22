В Томске 22 января уйдут 30-градусные морозы

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 22 января синоптики обещают до -22 градусов и без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе в воскресенье ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с, днем 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Днем температура воздуха составит до -20…-22°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Температура днем -17…-22°С, местами -25…-30°С. На дорогах местами гололедица.