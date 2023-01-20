Житель Томска украл из кофейни сотовый телефон и манговый сироп

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 23-летний местный житель украл из кофейни сотовый телефон и манговый сироп. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступило сообщение о хищении имущества из кофейни, расположенной на переулке Красном", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что подозреваемый в состоянии опьянения ходил по офисному зданию и решил посетить кофейню. Выбив ногой запертую входную дверь, он прошел внутрь, где похитил мобильный телефон и манговый сироп.

Когда молодого человека задержали, входе личного досмотра сотрудники полиции изъяли только похищенный смартфон.