Двор одинокой пенсионерки очистили от снега томские волонтеры

Одинокие пенсионеры Томска получают бытовую помощь от волонтеров. Фото: мэрия Томска

Подходы к дому пенсионерки, а также дворовую территорию расчистили волонтеры отряда «Факел» из ТУСУРа. Одинокая пожилая женщина проживает в частном секторе на улице Пожарского, тяжелый ручной труд ей противопоказан по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Чтобы получить помочь, женщина обратилась в администрацию Кировского района. Местные власти согласовали работу со студентами-волонтерами.

В администрации Томска напомнили, что за помощью пожилые горожане могут обратиться в любой момент.

«Для жители всех районов города работает волонтерский проект «Томск - другое дело». Одинокие пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ могут обратиться с просьбой о помощи, в том числе и в уборке снега, по телефону 90-14-21. Кроме того, заявку на вывоз снега одинокие пожилые томичи, проживающие в Кировском районе, могут оставить по телефонам Совета ветеранов: 56-44-04 и 58-51-552», - уточнили в сообщении.

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