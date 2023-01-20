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НовостиОбщество20 января 2023 5:47

В Томске сотрудники ПСС спасли ребенка, который застрял головой в детском горшке

Ребенку всего лишь 1 год и 10 месяцев
Ксения Высотина
Фото: ПСС по Томской области.

Фото: ПСС по Томской области.

Сотрудники томской ПСС спасли ребенка, который застрял головой в детском горшке. Сообщают об этом спасатели в своем telegram-канале.

"19 января, в 20:15 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов с просьбой о помощи ребенку в возрасте 1 год и 10 месяцев. У юного пострадавшего в отверстии детского горшка-стульчика застряла голова", - говорится в сообщении.

В ПСС добавили, что прибывшая на место оперативно-дежурная смена спасателей освободила ребенка с помощью слесарного инструмента.

Помощь врачей не понадобилась.