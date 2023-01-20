В Томске сотрудники ПСС спасли ребенка, который застрял головой в детском горшке

Фото: ПСС по Томской области.

Сотрудники томской ПСС спасли ребенка, который застрял головой в детском горшке. Сообщают об этом спасатели в своем telegram-канале.

"19 января, в 20:15 в Томскую областную поисково-спасательную службу поступил вызов с просьбой о помощи ребенку в возрасте 1 год и 10 месяцев. У юного пострадавшего в отверстии детского горшка-стульчика застряла голова", - говорится в сообщении.

В ПСС добавили, что прибывшая на место оперативно-дежурная смена спасателей освободила ребенка с помощью слесарного инструмента.

Помощь врачей не понадобилась.