В Томск вновь надвигаются 30-градусные морозы

Фото: Анна Ковалёва

В Томске вновь будет холодно. В выходные ночью прогнозируется до -34 градусов, сообщает томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 21 января, в городе ночью ожидается мороз -31…-33 градуса. В субботу днем в областном центре также будет холодно -28…-30 градусов.

22 января ночью в Томске прогнозируется -32…-34 градуса. Днем -18…-20.

Также по данным синоптиков, в регионе в предстоящие два выходных дня также будет морозно. В ночь на 21 января похолодает до -28…-33, местами до -35…-40. Днем в субботу ожидается -22…-27, местами до -33, по западу области -14…-19 градусов.

В воскресенье в Томской области прогнозируется -27…-32, местами до -37, по востоку области морозы возможны до -39…-44 градусов.

Также отмечается, что в регионе в выходные дни не ожидается.