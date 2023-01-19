В 2022 году из Томской области вывезли около 6 тысяч тонн кедрового ореха

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Из Томской области в 2022 году вывезли около 6 тысяч тонн кедрового ореха. Вся Сибирь экспортировала 9,5 тысячи тонн, сообщает Сибирское таможенное управление.

"В 2022 году вес кедровых орехов, отправленных на экспорт сибирскими предприятиями, вырос по сравнению с 2021 годом в 2,3 раза, составив 9,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлый год стоимостные объемы экспорта кедровых орехов выросли на 46%. Главным покупателем кедрового ореха остается Китай – 81% от физического объема экспорта товаров.

Также уточняется, что больше всего ореха поставили предприятия Томской области – это 62% физического объема всех вывезенных кедровых орехов. Таким образом, всего было экспортировано около 5,8 тысячи тонн ореха.

Помимо этого, главными поставщиками являются Республика Алтай (9,5%), Красноярский и Алтайский край (по 9%), Новосибирская область (6%).