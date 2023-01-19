В Томске городские электросети изношены на 70%

Плановые работы и испытания ведутся постоянно, чтобы исключить аварии в зимний период. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городские электросети в Томске изношены на 70%, сообщил журналистам директор компании ООО «Горсети» Владимир Резников.

Плановые работы и испытания ведутся постоянно, чтобы исключить аварии в зимний период. Между тем, аварийность сетей уменьшилась, а время отключение из-за аварии сократилось на 40%.

«Здесь много факторов влияет. Надо, чтобы бригада вовремя доехала, оперативно сработала и материалы были. Страшного здесь ничего нет», - рассказал Владимир Резников.

Глава «Горсетей» отметил, что количество ремонтных работ не уменьшается. Некоторые жители также жалуются на отключение электроэнергии, но Владимир Резников отметил, что это необходимые меры для подготовки к осенне-зимнему периоду. Это позволяет снизить аварийность в будущем.

Также организация сама стала производить некоторое сертифицированное оборудование, а с предприятиями региона идут переговоры о производстве сменных деталей, поделился Резников. Вдобавок, небольшие компании в Томске стали производить лампы уличного освещения, которые используют «Горсети».

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