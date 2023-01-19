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НовостиОбщество19 января 2023 1:01

В Томске днем 19 января будет до -13 градусов и снег

По региону также до -13 градусов
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске 19 января будет облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -11..-13. Температура ночью -16…-18°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -16…-21°С, по западу -9…-14°С, при прояснениях -26…-31°С. Температура днем -14…-19°С, местами -8…-13°С, по востоку -22…-27°С.

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