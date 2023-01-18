В Томскую область поступило около 100 единиц лесопожарного оборудования

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Почти 100 единиц лесопожарного оборудования поступило в Томскую область. На приобретение оборудования было выделено 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Как заявил начальник департамента лесного хозяйства Артем Конев, новое оборудование позволяет сократить время на ликвидацию лесных пожаров, что в свою очередь помогает снижать среднюю площадь пожара, и, конечно же, выполнять работы по противопожарному обустройству лесов.

Уточняется, что авиабаза закупила 97 единиц оборудования в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Все оборудование распределено между авиаотделениями региона.

"План по закупке лесопожарной техники и оборудования для региона по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» в 2022 году выполнен полностью. Всего на закупку из федерального бюджета было выделено 3,4 миллиона рублей", - добавили в департаменте лесного хозяйства.

Оснащение томских лесопожарных учреждений по программе федерального нацпроекта «Экология» рассчитано до 2025 года.