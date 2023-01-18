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НовостиОбщество18 января 2023 6:45

Поезда Томской области перевезли в пригород около 400 тысяч человек

Речь идет о перевозке в 2022 году
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в 2022 году пригородные поезда перевезли 400 тысяч человек. Это на 9,1 % выше показателя 2021 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2022 году пригородные электропоезда перевезли порядка 400 тыс. пассажиров по территории Томской области, что на 9,1 % выше показателя 2021 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году в Томской области пригородный электропоезд № 6096/6095 Тайга – Томск-1 начнет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ранее по полному маршруту он следовал только в воскресенье, а по пятницам и субботам по сокращенному.