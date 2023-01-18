В Томске заработали электрозарядные станции для автомобилей

Фото: "Россети Томск"

В Томске и в Томском районе появились электрозарядные станции для автомобилей. Они заработали на Комсомольском проспекте и в мкр. Южные ворота, сообщил губернатор Томской области Владимир Мазур в своем telegram-канале.

"Возле «Изумрудного города» и в жилом районе Южные Ворота. Кстати, оборудование для станций – производства томской компании «ChargeLink». Договорились с энергетиками развивать электротранспорт и продолжить строить ЭЗС. А где именно в первую очередь – спросим у жителей", - написал глава региона в своем блоге.

В компании "Россети Томск" также отметили, что ЭЗС мощностью 60 киловатт позволяет полностью зарядить, например, самый популярный «Ниссан Лиф» примерно за 40 минут. Одновременно встать на зарядку могут три электромобиля: здесь предусмотрены коннекторы для всех стандартов.

"«Медленная» ЭЗС позволяет планово заряжать электромобиль во дворе многоквартирного дома. Среднее время такой зарядки составляет семь часов", - уточнили в компании.