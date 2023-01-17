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НовостиОбщество17 января 2023 9:45

Томские рыбаки выставили фото огромного улова из озер Верхнекетского района

Томичи поймали больших щук и ершей
Ксения Высотина
Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

Рыбаки Томской области поделились в социальных сетях фотографиями огромного улова из озер Верхнекетского района. Они поймали больших щук и ершей.

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

"В завершении новогодних каникул прокатились по озерам Верхнекетского района. Рыбка клевала, но капризно и не стабильно, погода менялась несколько раз", - пишут рыбаки в паблике "Рыбалки и активный отдых в Томске".

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

Томичи отметили, что 30-градусные морозы не были помехой для рыбалки. Из улова им больше всего запомнились щуки, крупные окуни и ерши.