В Томске пытаются найти новых хозяев одноглазой собаке Тише

Фото: "Авито"

В Томске неравнодушие горожане пытаются найти новых хозяев одноглазой собаке Тише. В 2013 году ее сбила машина, а волонтеры смогли выходить и вылечить животное.

"Тиша - классная, дружелюбная, умная собака! Она умеет дружить и с людьми, и с собаками. Легко находит общий язык с детьми и идёт на контакт с теми, кто собак боится. Малышка к себе располагает обаянием и добротой", - пишет автор объявления на "Авито", где пытаются пристроить собаку.

Тише 8 лет и она особенная собака, так как является слепой. У животного нет одного глаза, а второй ничего не видит. Зрение Тиша потеряла в 2013 году, когда ее сбила машина. Собака долго лежала в сугробе в ужасном состоянии и практически не подавала признаков жизни.

Фото: "Авито"

"Она не могла встать, не могла уйти, грязный сугроб мог стать последним, что запомнила бы эта собака. Но экстренное сообщение сработало, собаку забрали с обочины, отвезли в ветеринарную клинику, оказали первую помощь и дали кодовое имя Стрелка", - пишет автор объявления.

Ветеринары спасли Тишу, черепно-мозговая травма забылась, но не удалось спасти зрение собаки. Однако животное быстро научилось ориентироваться на слух.

Сейчас Тиша живет в пункте передержки "Содружества" уже 8 лет и ждет своего хозяина.

Подробнее узнать о собаке можно по объявлению.