Сибирский полпред исполнил желание томской школьницы

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В минувшую субботу, 14 января, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев исполнил заветную мечту ученицы томской школы №12 Дианы Санаевой, которую она загадала на акции «Ёлка желаний».

Сибирский полпред организовал для юной томички поездку в Новосибирск. Вместе с мамой, папой и четырехлетней сестрой Дариной Диана Санаева посетила один из старейших российских ипподромов. Тренеры спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту имени Игоря Брайчева, чемпионы России по конному троеборью Яна Кудряшова и Анна Сидорчук провели для томской спортсменки мастер-класс и тренировку по конкуру, поделившись с ней секретами профессионального мастерства. На ипподроме девочке на память подарили статуэтку хрустального коня как символ ее будущих побед.

После тренировки для Дианы и ее семьи директор Новосибирского ипподрома Сергей Михайленко провел экскурсию по ипподрому. А затем томичей ожидала насыщенная культурно-развлекательная программа в Новосибирском театре кукол и мультимедийном музейно-выставочном комплексе «Россия – моя история».

Диана профессионально занимается конным спортом с восьми лет, в этом году она победила на чемпионате Томской области. О своей мечте на сайт проекта «Елка желаний» она написала перед новогодними праздниками. 30 декабря главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук по поручению полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева с новогодними подарками побывал дома у Дианы Санаевой и рассказал, как ее желание исполнится.

Всероссийский благотворительный проект «Елка желаний» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. В акции принимают участие дети возрастом от 3 до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Проект организован при поддержке АНО «Россия страна возможностей» и Федерального агентства по делам молодежи. Сбор заявок по акции проводился в ноябре – декабре, в ней могут участвовать дети и пожилые россияне. Желания участников будут исполняться до февраля 2023 года.