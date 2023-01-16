Жителя Томска осудят за порчу четырех автомобилей на Иркутском тракте

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В Томске 27-летний местный житель обвиняется в порче четырех автомобилей на Иркутском тракте. Мужчина причинил ущерб на 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура Октябрьского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что молодой человек разозлился на приятелей, которые, оставив его одного на улице, уехав на такси в неизвестном направлении. Из-за злости он запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, после чего перепрыгнул на другое транспортное средство, а затем пробежался еще по двум.

В результате действий мужчины владельцам транспортных средствам причинен ущерб в размере порядка 110 тысяч рублей.

Уголовное дело уже находится в суде.