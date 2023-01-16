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НовостиОбщество16 января 2023 2:21

В Томской области мужчина поранил свою подругу ножом и скрылся

Его задержали сотрудники Росгвардии
Кирилл Колемасов
Сообщение о происшествии на улице рабочей правоохранители получили в дневное время.

Сообщение о происшествии на улице рабочей правоохранители получили в дневное время.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии в селе Тогур Колпашевского района Томской области задержали 50-летнего подозреваемого в нанесении ножевого ранения своей сожительнице, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Томской области. Сообщение о происшествии на улице рабочей правоохранители получили в дневное время.

«На месте происшествия прибывшие стражи правопорядка обнаружили 45-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что ее сожитель, нанесший ей ножевое ранение в область руки и угрожавший расправой, скрылся», - говорится в сообщении.

Росгвардейцы начали поиск подозреваемого по предполагаемым местам его возможного нахождения, но не обнаружили мужчину. Он вернулся через некоторое время в жилище, а хозяйка нажала кнопку «мобильного телохранителя» для вызова сотрудников.

«На адрес по сигналу «тревога» незамедлительно прибыл экипаж войск правопорядка и задержал предполагаемого виновника с признаками алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый был передан сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

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