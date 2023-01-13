Томский губернатор рассказал студентам из Луганска о регионе

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня утром, 13 января, губернатор Томской области Владимир Мазур встретился со студентами Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, которые приехали в Томск в рамках творческого проекта «Зори Сибири – вместе с Донбассом».

Напомним, вчера студенты Луганской академии и Хакасского государственного университета имени Николая Катанова исполнили на сцене Большого концертного зала Томской государственной филармонии оперу Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие». Сегодня жители нового российского региона побывали на экскурсии в Томском областном краеведческом музее, где к ним присоединился Владимир Мазур.

Губернатор назвал символичной встречу с молодежью в канун старого Нового года в культурном учреждении, которое хранит историю томской земли.

«У томичей и луганчан общая история, общая культура, общие ценности, – подчеркнул Владимир Мазур. – Каждый российский регион по-своему уникален. Визитная карточка Томской области – мощный научно-образовательный комплекс, который играет ведущую роль в технологическом развитии всей страны».

Глава региона рассказал о специализации каждого из шести государственных университетов Томска, о работе академических институтов и партнерстве с крупнейшими государственными компаниями страны. Отдельное внимание губернатор уделил интеграции научно-образовательного комплекса в «Большой университет Томска», атомному проекту «Прорыв» в Северске, разработках томских ученых в космической сфере и микроэлектронике, о планах по строительству межуниверситетского студенческого кампуса.

Губернатор ответил на вопросы луганских студентов, которых интересовала востребованность выпускников томских университетов, планы по развитию театральной деятельности и другие.

«По всей стране особенно востребованы томские специалисты технического профиля. Недаром три томских университета открыли у себя передовые инженерные школы, одержав победу в федеральном проекте. Но и люди творческих профессий крайне важны. Мы развиваем не только производства, но и социальную сферу. Рассчитываю, что скоро и выпускники Луганской академии культуры и искусств выберут Томскую область местом для жизни, пустят корни у нас в Сибири», – пожелал Владимир Мазур студентам.