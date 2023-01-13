В Томске на следующей неделе будут метели и снегопады

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящая рабочая неделя будет значительно теплее. Однако в регионе и в городе пройдут снегопады и метель, такие данные фиксирует сайт GISMETEO.

В начале неделе в Томске ночью прогнозируется от -13 до -12 градусов, дневная температура будет варьироваться в пределах -9...-10 градусов. Уже с понедельника, 16 января, в городе будут осадки в виде снега.

К середине недели температурный фон не поменяется. Ночью синоптики прогнозируют от -18 до -14, а днем - от -14 до -10 градусов. Также прогнозируется снегопад.

В конце неделе ночью в Томске начнет холодать. Ожидается от -18 до -17 градусов, а днем - от -15 до -13 градусов. На выходных будет еще холоднее. Ночная температура опустится до -33, а дневная поднимется до -22 градусов. К воскресенью снегопады могут прекратиться.