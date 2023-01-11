Заключенный из Томской области пронес в носке наркотики

Фото: Борис КОКУРИН

В Томской области в Асино у заключенного изъяли пакет с наркотическими веществами. Подозрительный сверток у мужчины нашли в носке, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

"Сотрудники ИК-2 УФСИН России по Томской области на контрольно-пропускном пункте участка колонии поселения задержали 34-летнего осужденного, у которого при личном досмотре были обнаружено и изъято порошкообразное вещество, запакованное в полиэтиленовый пакет. Подозрительное вложение, спрятанное в носке, обнаружила служебная собака", - говорится в сообщении.

Уточняется, что томич, у которого нашли данный сверток, отбывал наказание в колонии за семь краж. Мужчину посадили в тюрьму на 4 года. Однако теперь, за попытку проноса запрещенного вещества на режимную территорию ему грозит новый срок заключения.

В пресс-службе УФСИН отметили, что в 2022 году оперативными сотрудниками пенитенциарных учреждений Томской области было пресечено 9 попыток доставки на режимные территории наркотических веществ общим весом 216,188 гр. По данным фактам 5 человек привлечены к уголовной ответственности, дела в отношении остальных правонарушителей находятся на рассмотрении в суде.