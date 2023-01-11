В Томске умер актер Театра драмы Григорий Зубарев

Фото: Томский театр драмы

На 85 году жизни умер известный в Томске актер Томского театра драмы Григорий Зубарев. Прощание состоится 12 января 2023 года, сообщается на сайте Театра.

"Почти полвека Григорий Иванович отдал служению томской сцене. Выпускник студии при Ставропольском драматическом театре он приехал в наш город в 1973 году уже состоявшимся артистом с тринадцатилетним стажем работы на сцене", - говорится на сайте Театра.

Григорий провел на сцене бесчисленное количество часов, жители города помнят его по ролям в «Поминальной молитве», «Игроках», «Короле Лире», «Дульсинее Тобосской» и других полюбившихся постановках.

Коллектив томского Театра драмы вспоминает актера как неравнодушного человека с активной жизненной позицией, который до последнего дня был предан театральному искусству.

"Энергичный и ответственный, доброжелательный и приветливый, мудрый и внимательный", - пишут о Григории коллеги.

Прощание с Григорием Зубаревым состоится 12 января в 11.00 в Богоявленском соборе на площади Ленина, 7.