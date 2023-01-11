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НовостиОбщество11 января 2023 1:55

В канун Рождества двое жителей Томской области незаконно спилили деревья

Ущерб составил более 35 тысяч рублей
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Деплес

Фото: Деплес

Департамент лесного хозяйства Томской области сообщает, что на территории региона в канун Рождества была пресечена незаконная рубка деревьев. Двое мужчин спилили шесть деревьев, причинив ущерб лесному фонду.

"В пятницу, 6 января в окрестностях села Басандайка были задержаны 2 мужчин, которые спилили 6 деревьев: 4 пихты и 2 берёзы. Общий объем ущерба лесному фонду составил более 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Деплес уточняет, что у мужчин изъяли древесину, пилу и автомобиль, на котором томичи приехали. Полиция региона занимается расследованием по материалам дела.

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