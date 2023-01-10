Ночью в Томске на Коммунальном мосту уложили дорожные плиты

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске на Коммунальном мосту ночью были уложены две дорожные плиты. До конца этой недели такие же плиты будут смонтированы на въезде со стороны города, сообщает пресс-служба администрации Томска.

"По данным департамента капитального строительства мэрии Томска, подрядная организация - ООО «РСТ Мост», - ведущая капитальный ремонт Коммунального моста, в ночь с понедельника на вторник уложила две дорожные плиты в районе деформационного шва со стороны поста ГИБДД", - говорится в сообщении.

Замначальника департамента капитального строительства Сергей Ишин уточнил, что ночью были уложены две плиты дорожного настила. Сегодня ночью подрядчик планирует уложить смесь холодного асфальта, чтобы смягчить съезды. До конца этой недели такие же плиты будут смонтированы на въезде со стороны Томска. Работы продолжаться в ночь со вторника на среду.

Отметим, что не всех томичей устраивает ночной план ремонта. Многие горожане не согласны с полным перекрытием моста даже ночью.

"А если у кого-то поезд/самолёт, человек в курсе про ежедневное плановое закрытие, но не читает новости и не знает, что сегодня закроют на час раньше? Ему по льду бежать?", - пишет в соцсетях жительница города.

Помимо этого горожане отмечают, что после ремонта, на мосту все равно остаются ямы на дороге. По мнению томичей, именно из-за этого на месте ежедневно происходят большие пробки.