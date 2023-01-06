Два жителя Колпашево пострадали в пожаре 6 января

Фото: МЧС по Томской области

В Томской области в Колпашево в пожаре пострадали два человека. Мужчина и женщина получили отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Ночью произошло возгорание в 2-этажном 2-подъездном 16-квартирном брусовом жилом доме по адресу: г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 26. Возгорание произошло на 2 этаже в 2-комнатной квартире", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что на момент прибытия спасателей горела квартира на 2 этаже, было плотное задымление в жилом доме. Уточняется, что пожарным удалось по лестнице спасти 3 человек.

В результате пожара обгорели стены и вещная обстановка в квартире по всей площади. В подъезде обгорело потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Общая площадь пожара 36 кв.м.

Также добавляется, что в пожаре было травмировано 2 человека: мужчина, 66 лет и женщина, 83 года (получили отравление угарным газом). Оба доставлены в Колпашевскую районную больницу.