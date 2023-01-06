Почти 100 миллиардов рублей взяли в кредит жители Томской области в 2022 году

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В Томской области в 2022 году местные жители взяли кредиты на сумму 99,4 миллиардов рублей. Данная сумма идет с учетом ипотеки, сообщили в пресс-службе Отделения Томск Банка России.

Специалисты отметили, что данная сумма, в сравнении с 2021 годом, ниже на 15%. Тогда сумма кредитов достигла показателя 116,8 миллиардов рублей.

Уточняется, что за 10 месяцев 2022 года жители региона оформили более 7 тысяч ипотечных кредитов на сумму 23 миллиарда рублей.

Также по данным экспертов, основное снижение выдач произошло в марте и апреле 2022 года.