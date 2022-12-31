В Томской области из-за коронавируса скончались 2 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

31 декабря стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 955 человек.

Также сегодня выявлено еще 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 158 591 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 91 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 157 082 человека.

За последние сутки в стране выявлено 5 527 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 58 пациентов скончались, 7 515 выздоровели.