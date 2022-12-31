Жителей Томска приглашают на прогулку по Новособорной площади

Фото: Ксения Высотина

В Томске гостей и горожан приглашают на прогулку по Новособорной площади. Каждый день на месте работает горка, сообщает пресс-служба мэрии.

"Самая большая новогодняя елка встретит отдыхающих тысячами огней и поздравлениями для жителей города от городской администрации и спонсора «Газпром трансгаз Томск». Рядом разместились фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодная фигура «2023»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле СФТИ каждый вечер зажигается «Звездное небо», под которым функционирует каток. За памятником Святой Татьяне аллею украсило «Снежное небо».

Также томичам и гостям города напоминают о фестивале "Хрустальный Томск", где представлены десять новых ледяных скульптур в тематике «Символы русской культуры».