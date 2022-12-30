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НовостиОбщество30 декабря 2022 5:51

Мэр Стрежевого устроил опрос среди томичей насчет своей бороды

Глава Стрежевого не знает оставить бороду или нет
Ксения Высотина
Фото: Мэр Стрежевого

Фото: Мэр Стрежевого

В Томской области мэр Стрежевого Валерий Дениченко устроил опрос среди горожан насчет своей бороды. Глава города просит совета у стрежевчан.

"Пока лежал дома с гриппом, перестал бриться, а как поправился – не начал. В общем, эксперимент затянулся, нужно определяться – продолжать его или сбрить уже всё это безобразие", - пишет Дениченко в своем telegram-канале.

Мэр дал несколько вариантов ответа у себя в блоге: "немедленно сбрить", "оставить", "это кто на фото?", "без разницы", "против всех". Пока что стрежевчани голосуют за то, что бы глава города оставил бороду.