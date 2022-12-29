В Томске 29 декабря температура воздуха будет до -15 градусов

Фото: Анна Ковалева

В Томске в четверг, 29 декабря, синоптики обещают до -17 градусов и без существенных осадков днем. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В городе 29 декабря ветер будет переменный 2-7 м/с. Днем температура воздуха составит -15…-17°С. Также ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -15…-17°С.

В Томской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура днем -11…-16°С, местами до -21 градуса. На дорогах также гололедица. Температура ночью составит -13…-18°С, местами -21…-26°С.

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