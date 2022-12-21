В Томской области зафиксировано 51 заражение COVID-19

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Сегодня, 21 декабря, в Томской области выявлено 51 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 199 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 98 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 575 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 442 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 59 пациентов скончались, 8 359 выздоровели.