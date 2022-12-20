В 2023 году в Томске могут отменить маршрут №22

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В Томске в 2023 году могут отменить маршрут №22. Это связано из-за несостоявшегося аукциона, сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе мэрии.

"По информации департамента городского хозяйства, в 2022 году администрация Томска четырежды размещала аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам № 22 и № 25/52. В связи с отсутствием соискателей, конкурсные процедуры признаны не состоявшимися", - говорится в сообщении.

В администрации также рассказали, что из-за отсутствия соискателей, под отмену могут попасть маршруты №22, 25 и 52. Отмечается, что рассмотрение вопроса о возможности и целесообразности дальнейшего функционирования этих маршрутов будет вынесено на обсуждение транспортной комиссии в первом квартале 2023 года.