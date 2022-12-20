В Томске стартовал проект "Краса в погонах"

Фото: СК РФ по Томской области.

В преддверии Дня образования СК РФ издание "МК в Томск" начинает знакомить томичей с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Проект будет нести название "Краса в погонах".

Первой участницей стала инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Томской области, капитан юстиции Екатерина Кривошеина.

Томичка стала работать в следственном комитете с 2007 года. В свободное время от работы девушка занимается спортом, катается на горных лыжах и ходит на фитнес.

Отметим, что проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — прокуратуре, полиции, ФССП, МЧС, СУ СК.