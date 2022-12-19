В Томской области зарегистрировано 25 случаев заражения COVID-19

Фото: Олег Укладов

Сегодня, 19 декабря, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 158 114 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 432 человека.

За последние сутки в стране выявлено 6 341 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 50 пациентов скончались, 5 564 выздоровели.