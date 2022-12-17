В Томской области скончались два человека из-за COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 декабря стало известно о смерти двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 947 человек.

Также в Томской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 158 058 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 71 житель Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 156 341 человек.

За последние сутки в стране выявлено 7 531 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 58 пациентов скончались, 7 269 выздоровели.