Фото: Ксения Высотина

Почти 1 500 тонн песко-соляной смеси высыпано на улицы Томска за выходные. По словам томичей, в городе попадаются места, где до сих пор скользко.

"Томичка Наталья, в частности, заявила, что ехала на работу сложным маршрутом, на одних участках женщина за рулем чувствовала себя некомфортно, на других, которые были обработаны песком, автомобиль двигался уверенно и без заносов", - пишет издание "МК в Томске".

Однако в "ТомскСАХ" заявили, что за выходные дни израсходовали 1 410 тонн песко-соляной смеси.

В компании отметили, что все магистрали, которые должны были обработаться именно силами «Томск САХ», были неоднократно обработаны в течение выходных. Также добавляется, что в городе не все улицы приводит в порядок именно "ТомскСАХ", часть городских магистралей находится на балансе мэрии и районных администраций. В "ТомскСАХ" также уточнили, что разметание проезжей части плужнощеточной техникой в дневную и ночную смены в течение выходных велось на почти 550 км дорог города – это все маршруты вверенной улично-дорожной сети.