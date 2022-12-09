Мазур провел прием для героев в Томске

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня утром, 9 декабря, губернатор Томской области Владимир Мазур открыл многочисленные мероприятия в регионе, посвященные Дню Героев Отечества.

Глава региона возложил цветы к монументу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду, после чего провел торжественный праздничный прием в Доме приемов Томской области. Его участниками стали представители разных поколений и сфер: передовики производства, лауреаты государственных премий, воины-интернационалисты, участники боевых действий на Северном Кавказе.

Глава региона отметил, что герои в нашем Отечестве были во все эпохи.

«Наши предки во все времена горой стояли за страну. Так было в Отечественную войну 1812 года, в первую мировую, в Великую Отечественную, в локальных конфликтах. Солдаты и офицеры защищали страну и мирных людей не по приказу, а по зову сердца. Защищают и сегодня, участвуя в специальной военной операции. Все они - герои, вписавшие свои имена в историю Отечества», - подчеркнул Владимир Мазур.

Губернатор отдельно обратился к передовикам труда.

«Герои есть не только на полях сражений, но и на трудовом поле. Это все, кто честно работает, растит смену, повышает благосостояние страны и ее граждан», - сказал Владимир Мазур.